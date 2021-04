Campiglia Cervo, rogo a bordo strada in frazione La Balma FOTO

Rogo a bordo strada in località La Balma, a Campiglia Cervo. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di oggi, 5 aprile. Il rogo, che ha coinvolto sterpaglie per poche decine di metri, è stato spento dai Vigili del Fuoco. I volontari dell'Antincendi Boschivi hanno poi raggiunto gli uomini del 115 per la bonifica della zona. Il piccolo incendio si è sviluppato per cause ancora da accertare ma, come accade quasi sempre in questi casi, si è trattato molto probabilmente di un abbruciamento di sfalci scappato al controllo di chi lo aveva appiccato.