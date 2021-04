Dopo 8 mesi Carlos torna a casa: La storia del ragazzo fotografo "special" che ha vinto il lockdown

Carlos Gianesini è un ragazzo autistico ad alto funzionamento. Ha 28 anni, abita a Valdengo e molti biellesi (e non solo) lo conoscono soprattutto per la sua passione per la fotografia: con la collaborazione di diversi fotografi professionisti (tra cui Gianfranco Mella, Stefano Ceretti e i suoi attuali coach Damiano Andreotti e Marco Giarraca), negli anni Carlos ha realizzato diverse mostre, esponendo i suoi scatti di modelle, paesaggi, natura, moda e tanto altro. Per Carlos prendere la macchina e cercare soggetti e particolari da fotografare non è un semplice hobby ma una vera e propria passione che ha coltivato fino allo scorso anno, quando il primo lockdown ha inciso sulla sua salute psicologica e fisica.

"Ha iniziato a spegnersi - racconta mamma Alexandra, da sempre vicina al figlio in ogni sua avventura - i suoi occhi e il suo sorriso non erano più gli stessi". Tutto è accaduto a maggio, proprio alla fine del primo lockdown. "Carlos non ha mai avuto bisogno di farmaci - prosegue la mamma - e da quando nel 2010 gli è stata diagnosticata una forma di autismo ad alto funzionamento abbiamo avviato un percorso psicologico alla Casa dell'Autismo di Candelo, in cui è stato fondamentale il ruolo e il supporto del dottor Bert Pichal, consulente pedagogico alla Domus Laetitiae. Questa esperienza è stata inaspettata e forte: quando Carlos ha iniziato ad accusare i primi sintomi non avremmo mai immaginato di vivere tutto ciò che abbiamo vissuto fino ad oggi. Quando il Governo ha iniziato a riaprire ci siamo sentiti con i suoi coach Andreotti e Giarraca per riprendere con la fotografia, ma ogni volta Carlos non se la sentiva. Inizialmente abbiamo creduto fosse normale, poi ci siamo resi conto che la situazione era più grave di quanto ci aspettassimo".

In poco tempo ha iniziato a soffrire di ansia e depressione, le sue condizioni psicologiche e di salute sono peggiorate fino a che non si è reso necessario il primo ricovero in ospedale, dal 26 giugno al 2 luglio 2020. Tornato a casa la situazione non è migliorata: il 25 luglio si è reso necessario il secondo ricovero in ospedale, dove è rimasto fino all'11 di agosto in attesa di trovare una struttura che lo ospitasse per un percorso di riabilitazione lontano dalla famiglia, come richiesto dai professionisti che lo seguono. La sua famiglia e i dottori non hanno trovato una struttura adatta fino, appunto, all'11 agosto, giorno in cui dall'ospedale è stato direttamente trasferito in un centro Anffas in via Losana 13, a Biella.

Per il trasferimento è stato seguito da un team di professionisti: la dottoressa Chiara Pezzana, direttore sanitario della fondazione di Novara che lavora a stretto contatto con lo psicoterapeuta Roberto Keller, specialista in neuropsichiatria infantile e responsabile del Centro Pilota della Regione Piemonte per i Disturbi dello spettro autistico in età adulta presso ASL TO2, oltre alla dottoressa Antonella D'Amato, psichiatra specializzata in autismo al CSM di Biella. "Per trovare una struttura adatta alle sue esigenze ci siamo rivolti anche al Cissabo nella figura del presidente Stefano Ceffa, che ringrazio insieme al responsabile per la disabilità di Cissabo Francesco Garzetti, all'assistente sociale Daniela Marchetto e all'educatrice Claudia Cosentino".

Una scelta necessaria seppur dolorosa: "All'inizio è stato devastante per lui e per noi. Carlos non voleva uscire dalla stanza né socializzare con i suoi coinquilini e per i primi mesi non abbiamo potuto né vederlo ne sentirlo".

Poi, dopo il primo periodo di buio arriva una timida luce: "Ci siamo rivisti per la prima volta a ridosso del Natale. Mi ricordo che in quei giorni ho cominciato ad addobbare la casa e ho avuto un attimo di smarrimento. Stavo per cadere in un pianto disperato quando mi sono ripresa e mi sono convinta a non farlo: non potevo distruggere il cammino che finora sia Carlos che io avevamo costruito, per cui ho addobbato l'albero, la casa e mi sono preparata per vederlo".

Un'emozione forte per entrambi, dopo mesi di distacco. Da quel momento le visite, sia con la mamma e il compagno Giancarlo sia con il papà Massimo, sono diventate mensili, mentre proseguivano le chiamate settimanali. Un periodo duro, pieno di emozioni e sentimenti contrastanti, ma che ha trovato la sua luce in fondo al tunnel: Carlos tornerà a casa tra tre giorni, l'8 aprile.

"Questa prova, per quanto dura, ci ha rafforzato - confida Alexandra - in questi mesi ho imparato ad accettare la sofferenza al posto di negarla. Mi sono fatta seguire anche io ed è stato fondamentale nel mio percorso. Per me il momento più bello era la sera, quando tiravo giù le tapparelle e mi dicevo "bene, un altro giorno è passato". In questi casi la sofferenza diventa parte della tua realtà quotidiana, ma a tutte le persone che vivono o che si troveranno a vivere ciò che ho affrontato io voglio dire che non bisogna vergognarsi: dobbiamo vivere queste prove fino in fondo, per poterle affrontare e poi superare. Per quanto difficile non dobbiamo abbatterci ma avere la forza di farlo proprio per loro, i nostri figli".

Il percorso di Carlos proseguirà al tuo ritorno, con incontri settimanali insieme ai dottori Vito Catania e Bert Pichal, oltre a mantenere la collaborazione e i risultati ottenuti finora con il centro Anffas di Gaglianico, per proseguire verso la socializzazione e l'indipendenza. Inoltre, Carlos seguirà il progetto nazionale "Liberi di scegliere", che ha lo scopo di portare i ragazzi che soffrono di autismo ad avere autonomia e a poter scegliere dove e con chi vivere.

Insomma, una nuova avventura da affrontare con la sua famiglia e le persone che, non solo con professionalità ma anche tanto affetto, lo seguono ogni giorno. E mentre tutti ti aspettano a casa, ti auguriamo di vivere così, Carlos: come quando corri sul tuo cavallo, pronto a saltare oltre ogni ostacolo e a riprovarci fino a superare ogni sfida che si presenterà sulla tua strada.