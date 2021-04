Asl Biella, da un paziente una colomba per ogni operatore di Medicina d'urgenza

Regalo di Pasqua speciale per il personale di Medicina e Chirurgia d'urgenza dell'Asl Biella: un paziente ha regalato una colomba a ciasciuno di loro, come segno di riconoscenza per il loro operato. L’ASLBI ringrazia il paziente che ha scritto queste parole dedicandole al personale della Medicina e Chirurgia d’Urgenza, regalando una colomba per ciascuno di loro.

Un gesto autentico e molto apprezzato dal personale, che ha un anno impegnativo sulle spalle e non smette di dare il meglio. Con il regalo anche un biglietto: “Improvvisamente sei solo con te stesso, allontanato in maniera brutale dai tuoi affetti, dalla tua casa e ti ritrovi malato in un mondo totalmente lontano da qualsiasi realtà. Ma ci siete voi, persone serie, preparate, professionalmente eccellenti ed umanamente attente. Grazie!”.