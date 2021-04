63 anni fa l’ultima corsa della Biella-Oropa, ecco la storia dello storico trenino

Il Trenino Biella-Oropa. Non si parla d’altro in città: molti lo vorrebbero di nuovo in azione. Molti desidererebbero rivederlo solcare l’antico tracciato così da rilanciare il turismo e attrarre ulteriori visitatori nelle nostre zone. Ma pochi ricordano i primi passi, i numeri e l’epopea che visse “l’Ardita d’Italia”.

Così abbiamo chiesto all’Associazione FerroviaBiellaOropa di raccontarci la vicenda di un’opera che è rimasta nei cuori di intere generazioni di biellesi.

Questa è la sua storia.

“Il 29 marzo 1958 la tramvia Biella-Oropa compiva l’ultima corsa ordinaria lungo i 14 km di binari che separavano la città dal suo santuario. Alle 22.25 di quel sabato sera il convoglio condotto dal manovratore Lorenzo Toso e dal bigliettaio Mario Bracco partiva per la stazione di Favaro per riportare a casa gli operai del turno serale e si chiudeva un’epoca durata 47 anni. La tramvia Biella-Oropa venne infatti inaugurata il 4 luglio 1911 dopo soli 2 anni di lavori, ma il primo progetto per collegare le due località risaliva al 1894 quando la Società Belga ipotizzò una linea che si diramasse dalla ferrovia Biella-Balma a Miagliano e che risalisse le pendici del Monte Cucco sino ad Oropa.

Il progetto non ebbe seguito e pochi anni dopo nel 1899, gli ingegneri Eugenio Catella e Giovanni Ferroggio, il geometra Maggiorino Perrone ed il signor Salvio Botto presentarono il progetto di una tranvia elettrica tra Biella ed Oropa che servisse anche gli abitati di Cossila San Grato, di Cossila San Giovanni e di Favaro, con un percorso in parte su strada ed in parte su sede propria e che potesse anche servire gli stabilimenti idroterapici di Cossila Bagni e di Oropa Bagni, sorti alla fine dell’800. Nel 1902 il progetto fu completato ma solo nel 1909 fu possibile costituire la Società Anonima Tramvia Elettrica Biella Oropa e dare inizio ai lavori. Il percorso della tramvia era un vero capolavoro: per superare il dislivello di circa 800 m fra Biella ed Oropa, la linea fu realizzata a scartamento ridotto di 95 cm con tratte sia in sede propria sia in sede stradale; la pendenza massima fu stabilita nel 70 ‰ (valore oltre il quale di norma si utilizza la cremagliera) con la realizzazione di ampi tornanti, come il Girone delle cave di Favaro, un elicoidale preceduto da una breve galleria, tutt’oggi ben conservata, che consentiva di guadagnare metri di dislivello in uno spazio molto ridotto. Le curve del tracciato raggiungevano un raggio minimo di 25 m e la velocità massima ammessa era di 25 km/h.

La panoramicità della linea unita alle soluzioni tecniche d’avanguardia utilizzate per la sua realizzazione le valsero l’appellativo de L’Ardita d’Italia. La tramvia partiva dalla stazioncina di Piazza Vittorio Veneto a Biella (oggi sede degli uffici ATL) proprio di fronte alla stazione della ferrovia Biella-Santhià, percorreva le vie cittadine e raggiungeva il Bottalino, dove iniziava il primo tronco in sede propria che negli anni ’60 verrà utilizzato per costruire la variante della vecchia Strada Statale (via Juvara). Rientrata in sede stradale a Cossila, attraversava le borgate di San Grato e di San Giovanni per poi tornare in sede propria (altra parte di linea poi utilizzata per la variante stradale oggi denominata via Arduzzi) sino alla stazione di Favaro, sede degli uffici amministrativi della Società, del deposito, dell’officina e della centrale elettrica. Dopo Favaro iniziava il tratto più spettacolare del percorso con il bellissimo panorama che spaziava dal Monviso al Monte Rosa, dalle colline del Monferrato alla Pianura Padana fino alle Alpi Marittime, e sulle montagne biellesi. Molti punti toccati dalla tramvia divennero storici: il Piano degli Uccelli, il Girone, la trincea del Mucet, il Piano dei Sette Faggi, il Ponte dei Tre Archi, lo scambio della Vecchia. Presso la cappella di San Fermo la tramvia tornava sulla strada per circa 1 km, per poi attraversarla e riprendere la sede propria fino alla stazione di Oropa dove dal 1997 si trova l’elettromotrice dell’Associazione FerroviaBiellaOropa.

Il traffico sulla tramvia fu da subito molto intenso attestandosi sulle 200.000 unità già nel 1912 anche se la punta massima di viaggiatori si ebbe nel 1945 con quasi 2 milioni di viaggiatori. L’orario era impostato su una ventina di coppie di corse (alcune limitate a Favaro) che nei mesi estivi aumentavano sensibilmente per via delle comitive di turisti e fedeli che salivano al Santuario in processione. Nel corso degli anni ’20 fu pertanto necessario immettere in servizio nuovi rotabili anche in conseguenza del fatto che la Società aveva attivato le tramvie Biella-Mongrando nel 1922 e Biella-Sandigliano-Borriana nel 1926; in quello stesso anno venne inaugurata la funivia Oropa-Lago del Mucrone, la seconda d’Italia e la prima del Piemonte.

Nel 1927 la tramvia di Oropa venne ammodernata aumentando la tensione di alimentazione da 750 a 2400 V, rinnovando l’armamento, acquistando nuove motrici e spostando la stazione di arrivo dal primo piazzale all’area sottostante i due padiglioni frontali del santuario. Passata la Seconda Guerra Mondiale, iniziò l’ultima fase di vita della tramvia preceduta dalla soppressione delle linee di Mongrando (1951) e di Borriana (1952). Nel 1955 la Società Tramvia Biella Oropa, le Ferrovie Elettriche Biellesi ed altre aziende di trasporto si fusero assieme creando l’A.T.A. (Aziende Trasporti Autoferrotranviari) che dovette subito decidere sul futuro delle ferrovie locali: nonostante le ottime condizioni di manutenzione, l’elevato numero di passeggeri trasportati e i bilanci societari più che floridi, erano necessari dei lavori di ammodernamento sull’ordine di qualche centinaia di milioni di lire.

Con il boom economico alle porte e la politica generale in Italia a favore del mezzo privato e della gomma, l’A.T.A. decise di sopprimere il servizio ferroviario sostituendolo con autobus e così nel 1958 si pose fine alle nostre piccole ma operose ferrovie. Si arrivò a quel fatidico sabato 29 marzo 1958, con la corsa delle 22.25 che giunse a Favaro molto tempo dopo quanto stabilito perché lungo il percorso il tram fu nostalgicamente salutato ad ogni fermata. La cronaca dell’ultimo viaggio fu efficacemente raccontata in un articolo a firma Dedo Amellone su “Il Biellese” di qualche giorno dopo.

Domenica 30 marzo venne avviato l’autoservizio sostitutivo Biella-Oropa con tanto di benedizione delle nuove corriere di fronte la basilica antica del santuario, mentre i binari della tramvia e le vetture vennero demolite entro l’estate, quasi a far sparire e dimenticare subito l’Ardita d’Italia. Sull’onda della nostalgia ma soprattutto dei problemi ecologici e di trasporto dei decenni successivi, il 20 dicembre 1993 si è costituita l’Associazione FerroviaBiellaOropa (A.F.B.O.), apolitica e senza finalità di lucro, il cui scopo è quello di promuovere tutte quelle iniziative volte allo sviluppo, alla divulgazione ed alla realizzazione della nuova Ferrovia Biella-Oropa tramite mostre, convegni, proiezioni e pubblicazioni in collaborazione con le amministrazioni comunali e alla ricerca e alla salvaguardia dei cimeli della tramvia ancora esistenti, come il bellissimo filmato a colori delle ultime corse del tram realizzato nel 1958 da Angelo Bonesio, direttore dell’A.T.A..

Per tali motivi, nel 1996 l’A.F.B.O. ha recuperato una storica elettromotrice del 1904 appartenuta alle Tramvie Locarnesi, accantonata da anni presso la stazione di Domo Vigezzina della ferrovia internazionale Domodossola-Locarno ove era impiegata come mezzo di servizio e molto simile alle vetture impiegate sulla Biella-Oropa.Giunta nella rimessa della ex stazione di Oropa, per tutta la primavera i soci hanno lavorato al restauro statico del mezzo con la collaborazione di ditte specializzate e domenica 22 giugno 1997 la vettura e la mostra permanente sulla tramvia allestita al suo interno sono state inaugurate.

Un anno dopo grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, del Comune di Biella e dell’Amministrazione del Santuario di Oropa, si è inaugurato il prolungamento del binario di circa 200 m dalla ex stazione al Prato Grande antistante il santuario, con il duplice scopo di rendere più visibile la vettura e di realizzare un futuro ulteriore prolungamento su cui far viaggiare i turisti per riassaporare le atmosfere di inizio secolo.

Purtroppo questo progetto non è stato possibile attuarlo per vari motivi e nel 2006, causa alcuni lavori di sistemazione del Prato Grande, gli ultimi metri di binario al suo interno sono stati smantellati. Oggi il Tramvetto si attesta all’imbocco della strada per la ex stazione, vicino al crocefisso e ben visibile da tutti coloro che giungono ad Oropa.

Da allora, ogni estate, il Tramvetto A.F.B.O. n.° 1 è aperto ai visitatori per ripercorrere l’epopea della Tramvia Biella-Oropa. L’Associazione FerroviaBiellaOropa è attiva anche sul web con il sito www.ferroviabiellaoropa.it e sui social web”.

Le foto pubblicate sono di proprietà dell’archivio Associazione FerroviaBiellaOropa.