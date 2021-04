Camandona, in arrivo punto di ricarica per auto elettriche. Sindaco: “Al termine lavori banda larga”

“Entro qualche mese anche il nostro paese avrà un punto di ricarica per due auto elettriche che verrà posto nel parcheggio pubblico di Frazione Cerale a cura di Enerbit, che ringraziamo per la preziosa iniziativa rivolta allo sviluppo futuro delle nostre vallate”. Ad annunciarlo il sindaco di Camandona Gian Paolo Botto Steglia.

Novità importanti arrivano anche per la posa della banda larga. “Sono in via di completamento – spiega il primo cittadino - i lavori da parte di Enel per la sostituzione di tutte le linee elettriche presenti nel territorio, al fine di consentire la posa dei cavi da parte di Open Fiber per la distribuzione di Internet in banda larga in tutte le abitazioni del paese che dovrebbe avvenire entro pochi mesi”.

Infine, sul centro sportivo di Pianezze il sindaco Botto Steglia comunica che la giunta comunale “ha deliberato di rinunciare al canone mensile di affitto a partire dal mese di ottobre, fino al momento in cui potrà essere consentita la riapertura, in base alle norme Covid-19”.