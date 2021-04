A Valle San Nicolao certificati anagrafici gratuiti

In base alla legge i comuni incassano 0,26 euro di diritti di segreteria per il rilascio dei certificati anagrafici in carta semplice, e 0,52 euro per quelli in bollo, con possibilità di rinunciarci nel caso l'ente non si trovi in situazione strutturalmente deficitaria.

Questo è il caso del comune di Valle San Nicolao, dove l'amministrazione, valutato lo sproporzionato dispendio di tempo degli impiegati per il maneggio denaro in rapporto all'incasso annuo di 20 euro, ed il disincentivo di pagare un servizio richiesto in modalità telematica, ha rinunciato, a partire dal 1 aprile, all'incasso dei diritti per certificati anagrafici, ad eccezione di quelli redatti a mano con ricerca d’archivio.

La decisione nella giunta del 18 marzo, la quale ha inoltre adottato una variazione d'urgenza al bilancio 2021-2023, dove sono stati inseriti tre contribuiti statali. In particolare 81.300 euro per messa in sicurezza di edifici pubblici, abbattimento barriere architettoniche ed efficientamento energetico per il 2021, che, per 55 mila euro, l'amministrazione utilizzerà per l'adeguamento energetico degli stabili comunali, e, con la restante parte, per concludere i lavori al cimitero. 50mila euro per investimenti di sviluppo sostenibile fino al 2024, che serviranno a mettere in sicurezza gli immobili comunali. 5.559,83 euro a titolo di aggiornamento del fondo di solidarietà comunale, che finanzieranno spese correnti generali.

In tema di immobili comunali, la giunta, con una contropartita di mille euro in meno per il servizio tesoreria, ha inoltre deciso di concedere, con contratto quinquennale di comodato gratuito, allo stesso tesoriere comunale Banca Sella, due locali del municipio di piazza Chiesa 1, che la banca ha adibito a sportelli tesoreria e bancomat.

Continuando l'emergenza covid-19, il comune di Valle San Nicolao ha infine deciso che l'accesso agli uffici avverrà esclusivamente previo appuntamento da concordarsi allo 015743136 oppure alla mail vallesnicolao@ptb.provincia.biella.it .