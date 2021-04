A Pollone servizio gratuito per assegni familiari e di maternità

L'assegno di maternità, e quello per nuclei famigliari con almeno tre figli minori, sono contributi economici erogati dall'INPS e gestiti dai comuni.

A Pollone, l'amministrazione comunale offre un servizio gratuito di informazioni presso l'ufficio anagrafe. Inoltre, sul sito internet comunale, sono consultabili due schede su tali prestazioni, che contengono informazioni sugli aventi diritto, sui documenti necessari per richiederli, e le modalità di presentazione.

In periodo di zona rossa, l'anagrafe, come gli altri uffici comunali, sono accessibili esclusivamente per attività indifferibili ed essenziali, concordando un appuntamento allo 01566191.