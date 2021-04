Pasqua, Corradino: “Festa diversa dal solito. La speranza che sia inizio di ripartenza e rinnovamento”

“Possa il miracolo della Pasqua portare a tutti voi amore, gioia e serenità. So che sarà una festa diversa dal solito per via di tutto ciò che abbiamo attraversato in questo ultimo anno, la mia speranza è che possa essere questo l’inizio per una ripartenza e per un rinnovamento. Tanti auguri di cuore!”. A scriverlo, poco fa sulla sua bacheca, il primo cittadino di Biella Claudio Corradino.