In arrivo il 2° corso di avvicinamento al Birdwatching

In arrivo il secondo corso di avvicinamento di birdwatching, grazie alla collaborazione dell’Associazione Naturalistica Piemontese che sarà tenuto da Stefano Boccardi (che dell’Associazione è segretario e tesoriere).

Il corso (gratuito) sarà strutturato, in funzione delle restrizioni poste dall’emergenza sanitaria, in tre webinar della durata di circa due ore ciascuno con inizio alle ore 20:15 nelle serate di venerdì 23 e 30 aprile, venerdì 7 maggio, sulla piattaforma Google Meet (variazioni saranno comunicate tempestivamente). E’ obbligatoria la prenotazione attraverso un Modulo accessibile dal sito www.gboropa.it oppure direttamente a questo link: https://forms.gle/QpNKwV6M1gJ7U8MW6

Sono previste, sempre compatibilmente con le norme legate all’emergenza sanitaria, ma svincolate dal corso, anche delle escursioni nel territorio biellese (programma in via di definizione per il quale sarà richiesta una piccola quota economica pro-capite).