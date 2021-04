Pensionato esce di casa in bici e scompare nel vicino Vercellese

Sono ore di grande preoccupazione, a Crescentino, dove, dalla mattina di sabato, non ci sono notizie di un uomo residente in paese, Salvatore Dolcimascolo, 86 anni, uscito di casa in bicicletta e poi scomparso.

I familiari, attraverso i canali social del Comune, hanno diffuso la foto dell'uomo e una breve descrizione invitando chi avesse informazioni utili a contattare subito il 112. Quando è uscito di casa il pensionato indossava indossava jeans e un giubbotto azzurro ed era in sella alla sua bicicletta color verde.