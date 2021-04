Ciclista cade a terra, i Carabinieri lo soccorrono

Nella tarda mattinata di ieri, 3 aprile, nella frazione Azoglio di Crevacuore, alcuni ciclisti che percorrevano in gruppo la provinciale si sono urtati accidentalmente. Uno di essi, un quarantenne residente in zona, ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra, provocandosi delle escoriazioni superficiali.

Sul posto sono intervenuti i militari della locale Stazione, che hanno prestato i primi soccorsi e regolato il traffico. Fortunatamente, il malcapitato non ha avuto necessità di ricorrere a cure mediche ed è risalito in sella per riprendere la pedalata verso casa in compagnia degli amici.