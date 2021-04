Pasqua al tempo del Covid, celebrazioni in Duomo con il vescovo Farinella FOTO

“Gesù Cristo, mia speranza, è risorto. Celebriamo il mistero di Cristo Risorto, presente nella sua comunità, che ha donato il suo spirito”. Con queste parole, il vescovo di Biella Roberto Farinella ha rivolto il proprio affettuoso saluto alla comunità biellese, in occasione della solenne celebrazione della Pasqua, andata in scena questa mattina, 4 aprile, in Duomo.

Presenti il sindaco di Biella Claudio Corradino, accompagnato dall’assessore Silvio Tosi, e fedeli seduti a debita distanza, nel pieno rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia Covid. Una funzione diversa da quella dell’anno scorso, quando la comunità biellese fu costretta in casa a causa del lockdown nazionale.

Nel suo messaggio, il vescovo Farinella ha sottolineato l’importanza della Pasqua e rivolto pensieri al momento attuale, contrassegnato dall’emergenza coronavirus e dalla campagna vaccinale: “Le conseguenze di questo tempo non saranno facili da cancellare. E allora c’è proprio bisogno di ricordare la speranza di un mondo nuovo che il Signore ha già realizzato e che continua a fare i conti con la durezza del mondo”. Al termine della funzione, il Vescovo ha impartito la santa benedizione al popolo biellese.