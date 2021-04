Pasqua a Oropa in zona rossa, Moscarola: “Non una persona, né un’auto. Fa impressione” FOTO

Parcheggi deserti. Nessuna traccia di fedeli, turisti ed escursionisti. Ed un silenzio davvero irreale. Questo lo spettacolo che si para dinnanzi al Santuario di Oropa nella giornata di oggi, 4 aprile, al tempo della festività di Pasqua, ancora contrassegnata dall’emergenza pandemica e dalle norme della zona rossa.

A commentare tale situazione il vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola sulla propria pagina Facebook, nel corso dei controlli di rito sul territorio comunale: “Fa impressione il giorno di Pasqua, con una giornata simile, vedere il Santuario di Oropa deserto: non una persona, non un’auto. Mi auguro che la situazione possa tornare presto alla normalità per rilanciare il nostro amato territorio”.