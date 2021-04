Direttori sanitari, Ancod: "Meritocrazia e libertà di operare sono chiave per dare servizi migliori ai cittadini”

"Ringraziamo l'onorevole Piero De Luca per la sensibilità mostrata nei confronti non solo del settore, ma soprattutto di cittadini e pazienti che più che mai in questo periodo di difficoltà hanno bisogno di cure e servizi a cui accedere con semplicità. La misura approvata alla fine del 2018 aveva generato diverse problematiche all'odontoiatria organizzata e non solo, costringendo le strutture organizzate a non poter assumere secondo il criterio meritocratico ma solo geografico, e odontoiatri di altissimo livello a non poter offrire servizio dove c'era bisogno".

È questo il commento di Mirko Puccio, Presidente di ANCOD, l’Associazione Nazionale Centri Odontoiatrici che rappresenta le imprese che operano nell’ambito della sanità privata nel settore odontoiatrico con circa 800 centri in tutta Italia, sul via libera da parte della maggioranza del Governo e della Camera dei Deputati all’emendamento del Pd alla Legge di Delegazione Europea, a prima firma del Relatore Piero De Luca, sulla disciplina che regolamenta il lavoro dei direttori sanitari nelle strutture private.

L'emendamento dispone che le strutture sanitarie private di cura, incluse le cliniche odontoiatriche, si dotino di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'Ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura, che mantiene il suo potere disciplinare nei confronti del direttore limitatamente alle funzioni connesse all'incarico.

"Il valore della professionalità onesta e trasparente, così come il valore del merito, nel rispetto pieno di tutte le regole deontologiche e professionali dell'odontoiatria, sono i principi a cui ci ispiriamo nelle attività di ANCOD e delle sue associate" - ha aggiunto Raffaele Abbattista, Dg di ANCOD. "Un ringraziamento all'on. De Luca, con la speranza che si potrà lavorare in futuro con tutto il Parlamento anche alla correzione di altre norme, con l'obiettivo di offrire ai cittadini tutte le soluzioni possibili per curarsi al meglio".