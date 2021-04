Camandona, confermate aliquote nel consiglio comunale. Al cimitero presto area spandimento ceneri

Discussi e approvati i punti all’ordine del giorno dai membri del consiglio comunale di Camandona riuniti, nei giorni scorsi, in video conferenza. Il bilancio di previsione, approvato all’unanimità, pareggia in 1milione e 408mila euro.

“Una cifra considerevole mai raggiunta prima d’ora a Camandona – afferma il sindaco Gian Paolo Botto Steglia - Comprende oltre alla gestione ordinaria, che poco si discosta dalla precedenti annate, importanti spese di investimento finanziate con fondi concessi dallo Stato in parte per l’erogazione concessa a tutti i comuni inferiori ai 5000 abitanti ed in parte per l’approvazione di un bando emesso dal Ministero degli Interni, a cui il Comune ha partecipato e vinto per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza del patrimonio e del territorio per un importo di 658.949mila euro di cui abbiamo già dato informazione”.

In breve, inizieranno a frazione Piazza opere di regimazione canale di scolo con la regolarizzazione del piano di scorrimento dell’acqua piovana e la ricostruzione muri di contenimento a nord della strada comunale per Falletti; a frazione Mino ripristino del muro a valle della strada comunale in via di progressivo deterioramento mediante la ricostruzione del muro in pietra e calcestruzzo; a frazione Bonaro ci sarà il ripristino delle barriere e del cordolo di muro sulla strada comunale. A questi interventi, si aggiungono la messa in sicurezza del tratto Bergugia/Marchetta con la realizzazione della variante nel tratto Monte Terlo e la sistemazione della pista fino al confine del territorio comunale al fine di renderla ciclabile e carreggiabile a mezzi fuoristrada. Azioni di ripristino nelle frazioni Vacchiero, Dagostino e Pianezze, unita alla riqualificazione e messa in sicurezza di pista collegante la Regione Bunda Granda sulla Strada dell’Alpe con la zona agricola di Carcheggio al fine di renderla ciclabile e carreggiabile a mezzi fuoristrada.

Capitolo immobili e strade. “Per la casa Falletti avverrà la ricostruzione e coibentazione del tetto e riqualificazione di due minialloggi – sottolinea il primo cittadino – Per il fabbricato di frazione Bianco 34 si procederà con la sostituzione dei serramenti. Poi sarà la volta della sistemazione della strada comunale collegante Callabiana con Veglio con interventi di messa in sicurezza del ponte di Molino Vacchiero, il ripristino delle due frane e la riparazione di muretti laterali in pietra”. Sul cimitero il sindaco Botto Steglia ha le idee chiare: “Verrà realizzata un’area per spandimento ceneri e di un blocco cellette insieme alla riqualificazione dei viali”.

Alla voce imposte e tasse, sono state confermate tutte le aliquote (IMU-IRPEF-TARI) dell’anno precedente. Infine, sono state approvate alcune delibere. “Come la convenzione con l’Unione dei Comuni per il funzionamento della Commissione Paesaggistica – sottolinea Botto Steglia – e con la Provincia per l’attivazione dell’Ufficio Concorsi Associato (UCA), insieme al regolamento per la disciplina dei provvedimenti disciplinari e relativo alla disciplina del Canone Patrimoniale e Mercatale, con la relativa tabella dei costi”.