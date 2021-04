La Pasqua per Enzo Mersi: "Dobbiamo cercare una resurrezione in noi stessi"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Dobbiamo cercare una resurrezione in noi stessi, senza tante parole, pregando, meditando, per capire chi e cosa è davvero importante. Agendo, non subendo con la paura, imparando, non ripetendo, inventando, non imitando, costruendo, non invidiando, combattendo, non accettando incondizionatamente. Facendoci domande su tutto, ragionando, ascoltando il silenzio, distinguendo il rumore, rendendoci conto del tanto superfluo che abbiamo. Sentendoci liberi, non schiavi di un sistema malato che non cambierà mai se non siamo noi singolarmente a volerlo!