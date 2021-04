Da Biella a Pavia, il 20enne Gabriele Felline si aggiunge in squadra all'Oltrepò Tennis Academy

Da Biella a Pavia: l’Oltrepò Tennis Academy arricchisce la propria squadra agonistica con un nuovo talentuoso giocatore, Gabriele Felline, classe 2001 di Biella, cresciuto tennisticamente a Torino. 20 anni, giocatore con tanta grinta e motivazione. Gabriele ha già trovato un ottimo affiatamento con i compagni di squadra, con i quali disputerà il campionato nazionale di serie C nel 2021. Il nuovo atleta vanta già un passato di tutto rispetto, essendo vice campione italiano di categoria Under 12 nel 2013, anno in cui perse soltanto in finale da un "certo" Jannik Sinner, il tennista italiano con due titoli ATP alle spalle e il titolo di tennista italiano più giovane che si è aggiudicato un torneo nell'era Open.