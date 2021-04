Valdengo, perde il controllo dell'auto all'uscita della super e finisce in mezzo ai campi FOTO

Non avrebbe riportato gravi ferite il conducente della Citroen che poco fa, nella serata di oggi 3 aprile, è finito fuori strada all'uscita della superstrada di Valdengo in direzione di Cossato. Mentre scriviamo sono in corso le manovre di messa in sicurezza del veicolo da parte dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Biella e del distaccamento volontario di Cossato. Il conducente è stato invece preso in carico dai sanitari del 118, che al momento lo stanno medicando sul posto. Dai primi riscontri pare appunto che le sue condizioni non siano gravi. Su cause e dinamica dell'incidente indagano i Carabinieri, intervenuti per i rilievi. Seguiranno eventuali aggiornamenti.