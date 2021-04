Scivola e si infortuna la caviglia, donna soccorsa al Parco Arcobaleno di Masserano

Intervento del Soccorso Alpino in località Cacciano a Masserano nel tardo pomeriggio di oggi, 3 aprile. I volontari della delegazione di Valdilana si sono recati sul posto per soccorrere una donna scivolata lungo un sentiero del parco Arcobaleno, la famosa area verde in cui normalmente si svolge la festa celtica. Dai primi riscontri, la malcapitata se la sarebbe cavata con un trauma alla caviglia. La stessa è stata recuperata dal Soccorso Alpino e trasportata in barella fino all'ambulanza, che l'ha poi accompagnata in ospedale per le cure del caso.