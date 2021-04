Pollone in lutto per la morte di Piero Botto Poala, papà del vicesindaco Francesco

Si è spento oggi 3 aprile all'età di 85 anni Piero Botto Poala, padre del vicesindaco di Pollone Francesco Botto Poala. A darne notizia è la famiglia stessa, a cui fin da subito l'intera comunità ha manifestato il proprio affetto e sostegno. Il figlio Francesco, infatti, oltre ad essere vice del primo cittadino ricopre il ruolo di segretario nella Pro Loco e nella Fondazione Pier Giorgio Frassati.

"L'ho sempre visto andare in chiesa - commenta il sindaco Sandro Bonino - anche fino a sabato scorso: era seduto dietro di me e ho potuto salutarlo. La famiglia Botto Poala non è originaria di Pollone, ma risiede qui da almeno una quarantina d'anni. A parte il nostro vicesindaco, l'altro fratello e le due sorelle vivono in America e in Inghilterra. Tutti e tre sono rientrati in Italia e questa mattina li ho incontrati insieme alla famiglia, a cui sono vicino personalmente e a nome di tutta l'amministrazione".

Al lutto si uniscono anche diverse associazioni del paese tra cui la Pro Loco, la Fondazione Pier Giorgio Frassati, la Società Operaia di Mutuo Soccorso e il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Il funerale, a cura delle Onoranze Funebri Bonino, si svolgerà nella chiesa parrocchiale di Pollone alle 10 di mercoledì 7 aprile.