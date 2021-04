Masserano, assembramento a base di "spinelli": sette giovani scoperti dai Carabinieri

Erano in sette, giovani, alla periferia del paese e ben oltre l'orario consentito dalla normativa anticovid. L'episodio è accaduto nella tarda serata di ieri, 2 aprile, a Masserano, dove una pattuglia dei Carabinieri della stazione locale stava effettuando un servizio preventivo e di controllo del territorio. I soggetti, tutti residenti in zona, sono stati identificati e sottoposti ad un attento controllo; dalla perquisizione sono sbucati due spinelli di hashish già pronti per essere fumati, in possesso a due ragazzi del gruppo.