Controlli sul territorio: Carabinieri forestali, Aib e Coordinamento Territoriale di Protezione Civile al Parco Burcina

Servizio di pattugliamento al Parco Burcina di Pollone nella giornata di oggi, 3 aprile. Nel sabato della Vigilia di Pasqua, i Carabinieri Forestali insieme ai volontari dell'Antincendiboschivi e del Coordinamento Territoriale di Protezione Civile stanno monitorando il parco. L'area pollonese, come riportato sul sito dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, resta infatti aperta: per gli aventi diritto è stata ripristinata la viabilità al giovedì e sabato mattina e l'accesso in auto è consentito soltanto a disabili, persone anziane o in carrozzina. Dal 1° aprile al 31 maggio è anche interdetto l'accesso alle biciclette dalle 9 alle 18. Infine, l'accesso ai cani è consentito ma obbligatoriamente al guinzaglio.