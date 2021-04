Biella, incidente in via Ogliaro: Parapedoni divelto e conducente in ospedale

Incidente autonomo nella giornata di oggi, 3 aprile, in via Ogliaro a Biella. Un uomo di origine marocchina di 48 anni, che viaggiava con la sua Fiat Punto in direzione di Andorno, ha perso il controllo dell'auto poco dopo aver superato la Farmacia sulla via. Nell'impatto, l'auto ha divelto un parapedoni per poi fermarsi al centro della carreggiata. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Locale, mentre gli operatori sanitari del 118 si sono occupati di soccorrere il conducente: nonostante si trovasse in stato confusionale, le sue condizioni non sono apparse gravi. Lo stesso è stato poi trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.