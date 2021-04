Malattie esposizione amianto, Luca Stecchi e Alessandra Guarini ospiti su Radio Anmil VIDEO

Luca Stecchi ha visto la sua partecipazione nella doppia veste di autore di un brano dedicato al padre, nel quale emerge tutta la volontà di interpretare il pensiero delle tante persone che hanno sofferto e soffrono ancora per le conseguenze di scelte sbagliate, superficialità e malafede di chi avrebbe potuto evitare tante sofferenze e che sia per chi non c’è più una carezza nell’anima di figlio di un malato deceduto in seguito ad un tumore il ”mesotelioma pleurico” manifestato in seguito all’esposizione all’amianto.