La via Crucis ai tempi del covid: Processione in chiesa con il vescovo Roberto Farinella FOTO

Una via Crucis diversa dal solito quella di ieri sera, 2 aprile, al Duomo di Biella. A causa delle attuali norme, non è stato possibile effettuare la tradizionale processione in città, così come il giorno prima, Giovedì Santo, non è stata compiuta la lavanda dei piedi. La cerimonia si è svolta nella cattedrale di Santo Stefano, ma nonostante la mancanza di alcuni elementi importanti, non è andata persa l'atmosfera della Pasqua né il significato che ha per i fedeli. Le celebrazioni della Settimana Santa proseguono con la Veglia Pasquale di questa sera alle 18 e con la santa messa di Pasqua sempre celebrata dal Vescovo Farinella e prevista per domani, 4 aprile, alle 10,15.