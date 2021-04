Farmaci a domicilio in sella a una bici elettrica con i giovani volontari della Cri Cossato

Indossano l'inconfondibile divisa bianca e rossa e, in sella ad una bici elettrica, girano il paese per consegnare farmaci a domicilio ai cittadini che ne hanno bisogno. Sono i giovani volontari della Croce Rossa di Cossato, che poco fa sono partiti per la prima consegna della stagione grazie al servizio ProntoFarmaco. Un'iniziativa solidale all'insegna della sostenibilità e dell'innovazione, nel rispetto dell'ambiente. "Se avete bisogno di farmaci e non potete spostarvi da casa, contattateci: ve li portiamo noi!" scrivono in un post di Facebook sulla pagina ufficiale dell'ente. In foto, i due giovani volontari in partenza per la prima consegna della stagione.