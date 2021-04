Calo delle temperature, le previsioni meteo di Arpa Piemonte per il fine settimana pasquale

Calo delle temperature ma non troppe nuvole e deboli rovesci. Queste le previsioni meteo per il fine settimana pasquale che Arpa Piemonte ha pubblicato in una nota stampa sul sito ufficiale. "L'alta pressione nord africana che sta determinando sulla nostra regione temperature al di sopra delle medie stagionali ha le ore contate - informa l'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale -. Da oggi, infatti, una perturbazione dalla Russia si è diretta verso la nostra penisola e l'aria fredda ad essa associata sarà causa di un modesto e temporaneo peggioramento del tempo dalla sera di sabato e per le prime ore del mattino di domenica. Atteso, dunque, un aumento della copertura nuvolosa sui rilievi con deboli rovesci associati in rapido esaurimento nelle prime ore del mattino di domenica, mentre altrove il cielo sarà parzialmente nuvoloso".

I tecnici di Arpa spiegano che "già nel corso della mattinata della domenica di Pasqua sono previste ampie schiarite su tutta la regione, ma da segnalare sarà il calo delle temperature che si verificherà a seguito del transito dell'aria fredda sulla nostra regione. Attesi cali termici fino a 8/10 gradi delle temperature massime rispetto ai valori anomali di questi giorni. Lunedì di Pasquetta tempo stabile e cielo irregolarmente nuvoloso al mattino; sui settori montani, invece, la copertura nuvolosa sarà in graduale aumento nel corso del pomeriggio".