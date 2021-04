Biella: Suzuki AutoJunior, una realtà famigliare dal 1983 VIDEO

Tra i valori ai quali i giapponesi danno importanza c’è il concetto di ‘famiglia’. La stessa Suzuki è sempre stata un’azienda dove alcuni dei vertici sono rappresentati da membri originari della discendenza Suzuki. Anche nel suo caso, AutoJunior, concessionaria Suzuki, ha mantenuto questo format. Nel 1983 fu una tra le prime a ottenere il mandato ufficiale in Italia e oggi, nel 2021, l’azienda è guidata dalla sua seconda generazione che, con lo stesso impegno dei suoi predecessori, punta alla perfezione e al soddisfacimento del cliente.

AutoJunior persegue non solo la tradizione giapponese nel mondo auto in Italia, ma anche la tradizione legata alla professionalità e passione del suo stesso capostipite, fornendo da sempre prodotti affidabili che negli anni hanno dato prova dell’efficienza del marchio che portano. Inoltre, il concetto di famiglia è così forte che, durante i momenti difficili, la casa madre Suzuki giapponese si è messa in prima linea per dare man forte e aiutare a superare la crisi.

Oggi Suzuki AutoJunior offre ai suoi clienti un servizio a 360 gradi: dalla consulenza nell’acquisto del nuovo, al magazzino dei ricambi fino al servizio post vendita; e per ringraziare profondamente chi, ogni giorno, si affida a loro, i titolari lo fanno così: すべてのお客様に感謝します。(Subete no Okyaku sama kansha shimasu – Grazie a tutti i nostri clienti).

Per informazioni:

AutoJunior Biella – Via Milano 46, Biella Chiavazza

Tel: 015 27 408.