Weekend di Pasqua in zona rossa, regole ed eccezioni nelle Faq del Governo

Nel weekend di Pasqua del 3, 4 e 5 aprile in tutta Italia, tranne che nelle zone bianche, è in vigore la zona rossa. Poco cambia per i biellesi e i piemontesi, in zona rossa già da ormai tre settimane e almeno fino al 18 aprile. Unica eccezione la fanno gli spostamenti: da oggi al lunedì di Pasquetta è infatti consentito, una sola volta al giorno, uno spostamento a casa di amici o parenti, purché sia all'interno della propria regione e per un massimo di due persone alla volta, esclusi figli minori di 14 anni o persone non autosufficienti.

Nessuna gita consentita nemmeno per il lunedì di Pasquetta: solo spostamenti per motivi di lavoro, di salute o di necessità oppure, come detto, per una uscita quotidiana per far visita a parenti o amici. Le norme che regolano l'apertura di bar e ristoranti restano le stesse, così come il coprifuoco rimane attivo dalle 22 alle 5. Infine, secondo l'ordinanza della Regione entrata in vigore il 1 aprile, sono vietati i rientri nelle seconde case per coloro che risiedono fuori dal Piemonte.