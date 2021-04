Assunzioni al Sud, ANCI Piemonte: "Bene procedure rapide, ma ora impegno anche per il Nord"

"Apprezziamo lo sforzo del governo volto ad abbattere la burocrazia e a realizzare procedure snelle che consentano l’assunzione rapida di 2.800 tecnici qualificati nelle regioni del Sud. La carenza di personale è un problema che affligge l'Italia, da tempo chiediamo con forza lo sblocco delle assunzioni. Auspichiamo, ora, che un'iniziativa di tale portata possa interessare anche i Comuni del nord, che devono poter disporre di tutti gli strumenti necessari per far funzionare gli uffici e i servizi e per portare avanti i progetti del Recovery Plan".

Lo afferma il presidente di ANCI Piemonte e sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro, dopo la conferenza stampa nella quale i ministri Renato Brunetta e Mara Carfagna hanno presentato ii requisiti concorsuali e il cronoprogramma per la selezione “fast track” di 2.800 professionisti che saranno assunti nelle amministrazioni del sud.