"L'indice Rt in Piemonte è sotto l'1, ma la situazione dei ricoveri è ancora da zona rossa" VIDEO

L'assessore Luigi Genesio Icardi stamattina 2 aprile non è voluto mancare all'inaugurazione del terzo centro vaccinale di Cuneo, allestito presso la caserma Vian di San Rocco Castagnaretta.

Un'occasione anche per parlare dell'andamento dei contagi in Piemonte, finalmente, dopo oltre cinque settimane, in lieve decremento. L'indice Rt è sotto l'1, ma la nostra regione resta in zona rossa, per un indice di contagi di circa 300 casi ogni 100mila abitanti e soprattutto per l'occupazione dei posti letto di terapia intensiva e semintensiva.

"Dobbiamo abbattere questo valore, garantendo le cure domiciliari. E' necessario tornare ad occuparci anche delle altre patologie", spiega.

Sul generale Figliuolo, da un mese commissario straordinario per l'emergenza Covid: "Sarebbe orgoglioso di essere qui, oggi. Da quando ha preso il mano la situazione, le cose sono migliorate. L'efficienza degli alpini si vede anche nella sua gestione commissariale".