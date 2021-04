Gastronomia I Sapori del Viale: Tradizione in cucina con lo Chef Fulvio Ongaro VIDEO

Mangiare bene e in modo sano per nutrire il corpo e la mente, restando al passo con le abitudini che cambiano e al modo in cui si consuma il pasto. Questi sono i consigli della Gastronomia I Sapori del Viale, che non si ferma mai e lavora con dedizione e passione per offrire un servizio sempre più adatto alla soddisfazione della clientela.

In cucina, i titolari Fulvio e Laura Ongaro, selezionano ricette e prodotti di ottima qualità tenendo conto delle caratteristiche organolettiche, della stagionalità, del corretto impiego delle materie prime, grazie ad una loro approfondita conoscenza. Gusti e abitudini sono cambiati nel corso degli anni, e ora l’attenzione si pone anche nei confronti delle intolleranze alimentari e dei possibili allergeni presenti negli alimenti. In cucina la tracciabilità delle materie è importante e non deve mai essere trascurata. Oggi la tendenza è quella della valorizzazione e della riscoperta dei prodotti locali attraverso la rivalutazione del territorio e della ecosostenibilità; Fulvio e Laura dedicano parte del loro tempo proprio alla ricerca di nuovi prodotti per arricchire le tavole dei clienti.





La Gastronomia I Sapori del Viale vi aspetta in viale Macallè 14, con un’ampia scelta di gustosi antipasti, primi e secondi piatti a base di carne, verdure e pesce.

È inoltre possibile scegliere e personalizzare torte e dolci per celebrare gli eventi importanti.



Nelle prossime uscite, Laura e Fulvio sveleranno alcuni piccoli segreti della loro amata cucina.





Orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19,30.

Il sabato dalle 8,30 alle 13 e dalle 16 alle 19. Chiuso il lunedì.

Su prenotazione, il negozio effettua servizio di consegna a domicilio.



Per informazioni: Tel. 015 403075

Pagina Facebook: www.facebook.com/isaporidelviale