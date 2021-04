Le tempistiche, i costi, le seconde case: Andrea Savini risponde alle domande più frequenti sull’EcoBonus 110% VIDEO

Le difficoltà burocratiche e le molteplici varianti riguardati l’EcoBonus 110% sembrano ancora spaventare chi decide di usufruirne. La scarsa chiarezza su alcuni aspetti fondamentali ha portato molte persone ad escludere questa opportunità per la ristrutturazione della propria abitazione; per questo, lo Stato ha deciso di prorogarlo fino al 31 dicembre 2022.

Per agevolare chi volesse fare uso dell’EcoBonus 110%, Wekiwi Service si è messa in gioco per stare a fianco dei cittadini. Andrea Savini, Ambassador dell’azienda, si occuperà di tutto ciò che concerne il bonus: dalla pratica, al rapporto con il geometra, fino a quello con le aziende che realizzeranno i lavori.

Il cliente dovrà solo sostenere un costo minimo per la realizzazione e gestione della pratica da parte di Wekiwi. In questa puntata Andrea ci parlerà delle domande frequenti che gli vengono spesso poste dai suoi clienti, mettendo in luce i costi e i tempi di realizzazione.

Per informazioni:

Andrea Savini

Cellulare: 328 4659754

Mail: info@andreasavini.eu

Pagina Facebook: www.facebook.com/savinicb