A Candelo apre un nuovo “centro commerciale digitale”, iscritte oltre 40 attività

Il conto alla rovescia è iniziato: giovedì 8 aprile alle 18 aprirà finalmente CataCandej.it Acquista a Candelo, il nuovo centro commerciale digitale di Candelo. Sono già più di 40 le attività presenti sul nuovo sito dedicato allo scambio tra clienti e commercianti, artigiani, professionisti e b&b candelesi, nato per promuovere la digitalizzazione, facilitare la vendita on-line e la consegna a domicilio, ma soprattutto per supportare il commercio di prossimità.

L’idea nata a fine ottobre 2020 in piena emergenza Covid e lanciata sul gruppo Facebook Sei di Candelo se… da Angelo Rovatti web designer e Massimiliano Bocchio Chiavetto professionista nel settore comunicazione, grafica e marketing digitale, titolare dell’impresa Maximum Vision, ha fin da subito riscosso grande entusiasmo tra gli abitanti di Candelo. Una piattaforma digitale che raccogliesse tutte le attività commerciali del comune era un’idea che i due professionisti digitali residenti a Candelo avevano da tempo, ma è stato solo nel periodo del primo lockdown che questa si è concretizzata in un vero e proprio progetto viste le nuove necessità sorte a causa delle restrizioni.

“Questo sito web, simile ai marketplace più famosi che raccolgono diversi negozi su una stessa piattaforma, è dedicato a tutti i commercianti, artigiani, professionisti e gestori di Bed & Breakfast della città di Candelo e come ovvia conseguenza a tutti gli abitanti, potenziali clienti che vogliono cercare un prodotto nella propria città, supportando il commercio di prossimità, in cerca di consegna a domicilio, o per chi da altre zone è curioso di sapere cosa offre la città del famoso Ricetto, uno dei Borghi più belli d’Italia – spiegano gli ideatori nella nota stampa inviata ai giornali - Su CataCandej.it ci si può iscrivere gratuitamente, inserendo la propria attività ed i principali prodotti o servizi, prenotabili o acquistabili come in un qualsiasi e-commerce dai clienti interessati. Esistono inoltre piani di abbonamento a pagamento con funzionalità avanzate per chi desidera abbracciare il commercio on-line a tutto tondo ed ingrandire la propria potenziale clientela, inserendo più prodotti, anche illimitati e usufruendo di funzioni che aumenteranno la propria visibilità e possibilità di vendita”.

Gli sviluppatori del progetto hanno unito le forze, per sviluppare la piattaforma, ben accolta dall’amministrazione di Candelo e dall’ACA (Commercianti e Artigiani di Candelo) e una volta aperto utilizzeranno tutte le tecniche di digital marketing a loro ben note per promuovere CataCandej.it e quindi i venditori iscritti su di esso. Al momento è già possibile iscriversi alla newsletter accedendo al sito e conoscere le novità seguendo le pagine social dedicate su Facebook ed Instagram.

I venditori interessati possono fin da ora richiedere informazioni scrivendo a info@catacandej.it.