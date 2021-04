Ruba utensili e merce per un valore di circa 300 euro, 50enne biellese nei guai

Intervento dei Carabinieri della sezione radiomobile di Biella all’Obi di Ponderano nella tarda mattinata di ieri, 1 aprile. Tutto è partito dall’intuizione del personale della sicurezza, che ha fermato un 50enne biellese che si aggirava in negozio con fare apparentemente sospetto. In seguito agli opportuni controlli, si è scoperto che l’uomo aveva rubato utensili e merce varia per un valore di circa 300 euro. Le attrezzature recuperate sono state restituite al legittimo proprietario, mentre l'autore del furto è stato denunciato.