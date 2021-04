Ronco Biellese, rubati fiori freschi e realizzati all'uncinetto al cimitero

Amara sorpresa per i cittadini di Ronco Biellese. Nelle scorse settimane, si sono verificati alcuni furti all'interno del cimitero del paese: portati via alcuni fiori freschi dai loculi situati nella parte alta e opere floreali realizzate all'uncinetto.

Rammaricata il sindaco Carla Moglia: “Diversi parenti mi hanno segnalato il fatto con una certa inquietudine. Mi domando come si possa compiere un gesto simile in piena emergenza pandemica. Il cimitero è videosorvegliato ma non ci sono parole per descrivere tutto questo. Condanno fermamente quanto accaduto e chi ha compiuto un simile atto in maniera così irrispettosa”.