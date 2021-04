Padre di 4 figli e allenatore di calcio muore a 53 anni: Gaglianico piange Giorgio Temporin

Un grave lutto ha profondamente colpito la comunità di Gaglianico: alle prime luci dell'alba di questa mattina, 2 aprile, è mancato Giorgio Temporin a soli 53 anni. A stroncarlo un brutto male che non gli ha lasciato scampo.

Temporin era molto conosciuto in paese e in tutto il Biellese: per molti anni, infatti, aveva lavorato al mercato di Piazza Falcone, dietro il bancone del pesce, insieme ai genitori. Ma era anche un apprezzato e stimato tecnico di calcio: per almeno 15 anni, infatti, ha allenato nel settore giovanile del Gaglianico Calcio, con saggezza e passione.

“Era un grande educatore – confida commosso il presidente Fulvio Mussone – Con i ragazzini ci sapeva fare e sapeva guidarli con grande precisione. Tanti anni fa, in un campo sportivo, lo spronai per scherzo a diventare allenatore. Mi prese in parola e, da allora, ha guidato i più piccoli. Era una persona speciale: nonostante la malattia, ha continuato ad insegnare calcio con lo stesso entusiasmo dei primi anni. Tutta la società si stringe al dolore della compagna Tamara, dei suoi quattro figli e di tutta la famiglia”.