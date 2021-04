Grave incidente sulla Trossi, uomo sbalzato a terra dal suo motorino FOTO

Grave incidente poco fa, intorno alle 12 di oggi 2 aprile, alla rotonda della Trossi dopo la concessionaria Nuova Assauto, nei pressi di via Cavour. A scontrarsi una Volkswagen e un ciclomotore: nell'impatto, avvenuto per cause da accertare, il motociclista di circa 80 anni è stato sbalzato a terra. In suo soccorso sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che ora lo stanno imbarellando per il trasporto in ospedale. Con loro anche la Polizia Locale di Gaglianico e gli agenti della Stradale di Biella, che si stanno occupando di rilievi e di viabilità. Il traffico al momento risulta rallentato.