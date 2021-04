Cade da cavallo a Masserano, 13enne trasportata in ospedale in codice giallo

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente avvenuto nella mattinata di oggi, 2 aprile, in un centro ippico di Masserano. A rimanere coinvolta una ragazzina di 13 anni, che dai primi riscontri sarebbe scivolata da cavallo riportando alcune ferite. La giovane cavallerizza è stata trasportata in ospedale in codice giallo, ma le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.