Spunta cartello curioso vicino al cantiere: “Grazie per i lavori che fate sulla strada”

Spesso i cittadini tendono a lamentarsi delle buche e dei disagi che riscontrano sulle strade. A volte, però, tendono a manifestare elogi e apprezzamenti con gesti pratici davvero originali. Ed è quello che è successo a Sostegno, in questi giorni, lungo la Provinciale che porta a Villa del Bosco, dove sono in corso opere di messa in sicurezza delle sponde delle carreggiate e di taglio piante.

Nei pressi del cantiere, è stato affisso un curioso cartello: “A tutti voi che lavorate su questa strada: Complimenti. Professionalità, competenza, lavoro assiduo. Grazie da alcuni passeggeri”. Sul fatto è intervenuto anche il sindaco di Sostegno Giuseppe Framorando: “Spesso ci si lamenta ma qualche volta capita il contrario. Sono contento che i cittadini abbiano apprezzato l'intervento in atto”.

Intanto, proseguono i lavori della Provincia nella zona di Asei: “Si sta procedendo alla sostituzione di alcuni tratti di guardrail. Inoltre, da qualche giorno è partita la posa della fibra ottica in diversi punti del paese. Diverse famiglie hanno già potuto beneficiarne”.