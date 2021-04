Biella, la storica macelleria Mosca incontra il famoso chef pluripremiato Enrico Bartolini

Nella mattinata di ieri Enrico Bartolini, chef pluripremiato con 8 stelle Michelin, è stato notato nella sua visita a Biella. Una foto pubblicata su un profilo social privato, probabilmente da due suoi ammiratori, lo ritrae appena uscito dalla storica macelleria Mosca 1916 in compagnia del titolare Alberto Mosca.

Dall’azienda non trapela nulla, se non la conferma della visita dello chef alla macelleria: “Abbiamo avuto l’onore di ricevere lo chef Enrico Bartolini che ha visitato la nostra attività, il nostro macello e un nostro allevatore di fiducia” - si limitano a dire dalla sede di via San Filippo -“E’ sempre per noi un orgoglio poter parlare delle nostre carni e della nostra filosofia della qualità ad esponenti della cucina di così alto livello” .

Non sarebbe comunque un sodalizio nuovo quello tra la macelleria centenaria e gli chef stellati: infatti esistono già collaborazioni molto strette con il ristorante Il Patio di Pollone e il gruppo La Credenza di Torino, oltre che con altri ristoranti di alto livello soprattutto a Milano.