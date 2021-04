Rifiuti e scarti abbandonati al Parco del Masarone, un lettore segnala

"Lockdown per tutti ma non per i maleducati che alla sera, in barba ad ogni divieto si rifocillano nei locali nei dintorni e banchettano lasciando i loro resti un po' sparsi per il parco giochi e un po' alla buona nei cestini". Questa la segnalazione di un nostro lettore, che nei giorni scorsi si è recato più volte al parco del Masarone di Biella documentando la situazione.

Fino a qualche giorno fa, i parchi risultavano tra l'altro chiusi, in linea con le norme in atto: "Come si può far rispettare le regole (abbastanza discutibili) ai bambini privando loro un giro in altalena, quando i più "grandi" aspettano il calar del sole per impadronirsi maleducatamente di spazi pubblici?". A detta del nostro lettore, la situazione è ormai un fatto quotidiano: "Niente altalene ma alla sera al via banchetti prelibati dei soliti maleducati, chissà se in qualche modo si possa risolvere la situazione, visto che per bindellare tutto il parco giochi l'intervento è stato tempestivo".