Covid, solitudine e silenzio sociale: Il punto dell’insegnante biellese Elena Viotti

Capita a tutti, soprattutto in un periodo di nuovo lockdown, di tornare indietro nel tempo, di tornare a quando, lo scorso aprile, eravamo, estraniati, esterefatti e annichiliti in una situazione di cui ancora non capivamo nulla, non sapevamo nulla. Come zombie rinchiusi in gabbia, ci aggiravamo per casa, saccheggiavamo il frigo e, nella migliore delle ipotesi, facevamo a botte con nuovi strumenti tecnologici e le loro perverse funzionalità.

Oggi, da quel tempo che sembra così lontano e quasi rimosso, perchè si, si fa così, si rimuove ciò che non ci appartiene, ciò che ci fa del male, ciò che rifiutiamo possa tornare, sembra essere tornato al punto di partenza... Infatti eccoci qui, in un tempo dilatato, lontano ma tornato vicino, quasi beffardo, impenetrabile, irraggiungibile spettro da cui tutti rifuggono, triste esemplare di un passato che ci affligge, che speravamo dimenticato, con cui dobbiamo, al contrario, rifare i conti. Questa pandemia ha segnato tutti: chi in un modo, chi in un altro! Ma il punto comune rimane lo stesso: ci ha obbligato a guardarci dentro, a fare i conti con noi stessi, a scoprire lati nascosti, meno noti anche a chi ci conosce da anni.

C'è chi tiene un diario, per raccontare ai posteri esperienze di vita vissuta, per imparare dal negativo a tirare fuori il meglio di noi, il meglio che si possa trovare e per fortuna si è palesato.

Ma ciò che è ancora più triste è la perdita della nostra socialità: scriviamo con una scatola, attraverso i sms, battiamo avidamente su tasti di plastica per connetterci con il resto del mondo, un mondo che ci sta sfuggendo, che ci insegna a vivere in smart working o su play station o su piattaforme virtuali, dietro uno spazio finto il cui prospetto rimane quello di uno schermo piatto, non vivo, non dinamico, fittizio!



E allora bisogna reagire! Bisogna uscire da questa solitudine silenziosa, che emargina e non lascia appello.

Dobbiamo usare dunque la tecnologia per spezzare muri, buttare giù le pareti del distanziamento sociale, arrivare all'altro capo del mondo o semplicemente della città. Come? Attraverso i meccanismi che questo strano virus ci permette di usare: parlate, parlate, parlate! Non chiudetevi in voi stessi! Accendete il pc e aprite Skype, un qualsiasi strumento per poter vedere persone, attraverso Meet, Zoom o altra piattaforma possa collegarci a chiunque ci accolga, fate video chiamate da WhatsApp, Telegram... guardate in faccia i vostri amici, i vostri nonni che da casa chiedono solo voci amiche, scambiatevi gli auguri di Pasqua e con i consueti gesti, salutatevi!

E ricordate... dentro all'uovo di Pasqua, quest'anno metteteci un sorriso, quello della speranza".