Recovery Plan, sindaci Biellese Orientale a Governo: "No a opere inutili non condivise con territorio"

Una lettera inviata ai massimi vertici istituzionali che evidenzia le priorità del territorio del Biellese Orientale per quanto riguarda i progetti da avviare del "Recovery Plan". È la missiva firmata dal presidente dell'Unione Biellese Orientale Gian Matteo Passuello, in condivisione con i sindaci dei paesi che ne fanno parte, e indirizzata al presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, al presidente della Provincia di Biella Gian Luca Foglia Barbisin, al Prefetto di Biella Franca Tancredi, al presidente di Uncem Piemonte Roberto Colombero e al presidente Anci Piemonte Andrea Corsaro.

"Le necessità del territorio - commenta il presidente dell'Unione Montana e sindaco di Pray - sono correlate alla realizzazione di opere che consentano alle nostre comunità di vivere in sicurezza e di essere dotati di quei servizi essenziali quali viabilità, collegamenti telematici, manutenzione del territorio, formazione, sanità, aiuti alle imprese per il rilancio dell' economia. No a opere inutili non condivise con il territorio".

Di seguito riportiamo il testo della lettera:

"Negli scorsi giorni abbiamo preso atto delle progettazioni e proposte della Giunta Regionale del Piemonte che riteniamo non rispondenti alle priorità strategiche per il rilancio del Biellese Orientale, ritenendole dannose sia per quanto riguarda l'aspetto di tutela dell'ambiente montano oltre che all'economia del territorio.

La nostra collettività e le attività economiche che risiedono nei nostri Comuni sono fortemente condizionati dalla carenza di servizi quali: trasporti, comunicazioni, collegamenti viari del tutto inadeguati alla realtà montana. Alle mancanze prima indicate se ne aggiungono altre come i collegamenti informatici, non adeguati alle ordinarie esigenze di comunicazione, ed i servizi sanitari ormai non più in grado di soddisfare le esigenze della comunità che abitano i nostri territori.

Ancora in questi mesi chiediamo importanti investimenti finalizzati all'ammodernamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale soggette a costanti interruzioni di servizio poiché inadatte e vetuste.

Per vivere e programmare un territorio montano bisogna dare la precedenza a progetti che ci consentano di garantire oltre la residenzialità dei nostri borghi, la sicurezza del territorio, legata ad una costante e necessaria azione di prevenzione del dissesto idrogeologico, la manutenzione ed il contestuale utilizzo di terreni agricoli, la gestione della filiera del legno, attenzionando in particolare il settore del turismo montano ed incentivando il ritorno alla montagna ed alla sua cultura.

In questi giorni, tramite la Provincia di Biella, saranno presentati alla Regione Piemonte progetti per svariati settori di investimento: transizione verde, trasformazione digitale, occupazione e crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, politiche per la prossima generazione incluse istruzione e competenze, coesione sociale e territoriale, salute e resilienza.

Ci auspichiamo che i progetti sopraindicati possano, tramite il coinvolgimento ed un'azione coordinata degli enti locali, realizzarsi nel rispetto dei cittadini e del territorio che rappresentiamo".