Cavaglià ha il suo Ginkgo Biloba nel ricordo delle vittime del Covid

Questa mattina, a Cavaglià, è stato piantato un esemplare di Ginkgo Biloba, in memoria di tutte le vittime del Covid-19, presso il parco Bianca Rossi-Scuola Primaria del paese.

“L'iniziativa nasce dall'Associazione Emanuele Lomonaco Far Pensare, a cui il comune di Cavaglià ha aderito – spiega il sindaco Mosè Brizi - La scelta di questa pianta è dovuta alla sua longevità, al suo essere resiliente, adattandosi alle avversità. Il sito invece è stato scelto perché i bambini di oggi e di domani possano conoscere lo sforzo degli operatori sanitari, dei volontari e dei cittadini in questo periodo di pandemia”.

Accanto all'albero è stata posizionata una targa commemorativa con le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che recitano: “Fare memoria per non dimenticare. Fare memoria per riflettere rigorosamente su ciò che non ha funzionato e sugli errori da non ripetere. Fare memoria anche per ricordare il valore di quanto di positivo si è manifestato”.