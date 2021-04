Biella e il Piemonte in zona rossa fino al 18 aprile, Corradino: "Vaccini unica speranza"

"Ci aspettavamo dal 6 aprile un cambio di rotta, ma purtroppo siamo ancora fermi". A parlare è il sindaco di Biella Claudio Corradino, che nella sua consueta diretta settimanale ha condiviso con i cittadini gli aggiornamenti dalla Regione Piemonte in merito alla pandemia in corso. "Biella resterà in zona rossa fino al 18 aprile - ha spiegato il primo cittadino - perché i valori per la nostra regione non sono ancora rientrati. Inoltre, quando gli indici si abbassano, devono rimanere stabili 7 giorni per permettere alla regione di retrocedere di zona. Quando invece l'indice si alza, la regione è costretta immediatamente a passare alla zona più restrittiva. Un divario che molti politici come me non accettano ed è per questo che ci stiamo battendo per convincere il ministro Roberto Speranza a cambiare i parametri, seguendo il parere dei medici".

Ciò che è emerso dalla riunione del presidente della Regione Alberto Cirio con i sindaci del Piemonte è che "il passaggio in zona arancione è previsto per il 19 aprile - spiega Corradino - mentre il 2 maggio si conta di tornare in zona gialla. Cinema e teatri continueranno a rimanere chiusi sicuramente fino al 30 aprile, mentre da mercoledì 7 si ritorna in classe fino alla prima media".

Il sindaco ha poi ricordato le regole imposte dalla Regione sulle aperture dei centri commerciali nel weekend di Pasqua: supermercati chiusi dalle ore 13 del giorno di Pasqua e per l’intera giornata di Pasquetta, valido per le grandi strutture di vendita la cui superficie supera i 1.500 metri quadri nei comuni fino a 10mila abitanti e 2.500 metri quadri nei comuni con più di 10 mila abitanti. La chiusura riguarda anche le medie strutture di vendita, la cui superficie è compresa tra 151 e 1.500 metri quadri nei comuni fino a 10 mila abitanti e con superficie tra 251 e 2.500 metri quadri nei comuni con più di 10 mila abitanti. I piccoli negozi, invece, potranno decidere autonomamente se rimanere aperti o meno.

"Oggi l'unica speranza è il vaccino - conclude Corradino -. Quando ci saranno più vaccinati si potrà aprire di più, il vaccino è importante è non è un veleno. La campagna deve andare avanti a ogni costo".