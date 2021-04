Rhythmic School d'oro e d'argento, ecco le atlete protagoniste FOTO

Maratona organizzativa per la Rhythmic School nel week end passato al Palasport di Candelo con l’organizzazione delle prove uniche del campionato regionale individuale Silver livelli LC ed LE riservato alle Junior ed alle Senior, e della seconda prova del regionale a squadre allieve Gold di ginnastica Ritmica FGI.

A contendersi i vertici delle classifiche sono scese in pedana più di duecentocinquanta atlete in rappresentanza di trentotto società del comitato FGI Piemonte/Valle d’Aosta. La scuola di Ritmica di Tatiana Shpilevaya ha presentato in gara, nella giornata di sabato le junior e le senior impegnate nel LC. Giada Mello Grand e Giada Vitale, entrambe impegnate nelle J3, hanno avuto la meglio su una trentina di concorrenti classificandosi al primo e secondo posto. Mello Grand impegnata a cerchio e nastro ottenendo in entrambi gli attrezzi il miglior punteggio della categoria, Vitale ha eseguito cerchio e clavette, attrezzo quest’ ultimo che l’ ha vista al vertice della classifica.

A gareggiare nelle junior J1 è stata Alessia Botto Steglia che ha presentato in gara palla e cerchio, per lei un buon ottavo posto, sulla trentina di iscritte. Nelle senior è scesa in campo Gaia Ramella Pezza nella categoria S1, la più partecipata con più di quaranta concorrenti, ha ottenuto un ottimo quarto posto, un pochino amaro, effettuando due ottime prove a cerchio e palla, che meritavano forse un punteggio maggiore. La giornata di domenica ha visto scendere in campo le squadre delle allieve Gold. A difendere i colori della Rhythmic School sono state chiamate: Elena Pavanetto, Emma Bragante e Ginevra Bravaccino impegnate al collettivo al corpo libero, alla successione con cerchio e palla (Bragante e Pavanetto) ed nell’individuale alla fune (Bravaccino). Per loro una medaglia d’argento ottenuta con uno splendido esercizio al corpo libero, ma con qualche errorino di troppo nella successione e nell’individuale.

Argento anche nella classifica finale del regionale e conseguente ammissione alla prova interregionale che si terrà a Biella fra due settimane. Nel pomeriggio in gara le LE Junior e senior, in gara nelle J1 Matilde Sabatini, che ha ottenuto un sesto posto effettuando esibizioni al cerchio, clavette e nastro. Hanno accompagnato le RSgirls in gara Tatiana Shpilevaya, Arianna Prete, Rebecca Di Siena, Arianna Larice ed Elena Chursina che commentano in tal modo i risultati: “ Le due Giada, Mello Grand e Vitale, sono state bravissime: prima e seconda, di meglio non potevano fare. Alessia Botto Steglia e Gaia Ramella Pezza hanno commesso qualche sbavatura che ha loro precluso il podio, ma hanno acquisito quella cattiveria agonistica che tornerà loro molto utile nelle prossime gare. Matilde Sabatini, ha macchiato la sua gara con errori dovuti all’ interruzione dell’attività a seguito delle problematiche sanitarie contingenti, ma ha dimostrato di avere enormi spazi di miglioramento. La squadra allieve, nonostante l’ottimo risultato può fare molto meglio eliminando le sbavature commesse, occorrerà essere più determinate e concentrate per la gara interregionale …se si vorrà accedere alla prova nazionale”.

Molte sono state le manifestazioni di gratitudine e di ringraziamento allo staff operativo della Rhythmic School per la precisa e puntuale organizzazione della manifestazione, osservando scrupolosamente i protocolli previsti per la salvaguardia della salute di tutti i convenuti, ma garantendo allo stesso tempo spazi e tempi idonei per la preparazione delle ginnaste e per l’esecuzione della gara nelle condizioni ottimali per ognuna di loro. Permettendo inoltre agli spettatori, che non avevano la possibilità di entrare nell’ impianto, di seguire le esibizioni delle atlete in diretta streaming sul canale social societario. Sabato prossimo, sempre presso il palazzetto dello sport di Candelo, lo staff della Rhythmic School sarà nuovamente chiamato in campo con l’organizzazione della prova unica del campionato regionale LC ed LE della categoria allieve che vede iscritte e pronte a darsi battaglia centotrentasette ginnaste.