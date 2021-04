IronBiella apre la stagione 2021 con i suoi giovani: A Vigevano prima prova del Circuito Nord Ovest

Valida come prima prova del circuito Nord Ovest, domenica a Vigevano è partita la stagione 2021 con il Duathlon Città di Vigevano. Presenti alla prova di Duathlon run e bike anche gli atleti dell’IronBiella, cinque di loro per la precisione, proprio nel venticinquesimo anno di attività agonistica della società: Marta Angelino (Cat. Youth A / F), Matilde Bonino (Cat. Youth B / F), Simone Zorio (Cat. Youth B / M), Gregorio Simoncelli (Cat. Youth B / M), Guglielmo Sangiorgi (Cat. Youth B / M). In evidenza Matilde Bonino, subito a podio al suo esordio nella multidisciplina. Positive anche le prove dei suoi “colleghi di corse”, che si sono piazzati in buone posizioni. “Estremamente importante è stato questo primo appuntamento per tutti i giovani che praticano sport - raccontano dall’IronBiella - che hanno bisogno più che mai di momenti di normalità”. Su www.endu.net disponibili le classifiche complete suddivise per Categoria.