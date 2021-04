Oroscopo di Platone: Cosa ci dicono gli astri in aprile

Aprile mese che ama esser cattivo, o al principio o alla fine, si dice che possa derivare dall'etrusco Apro, che sta per Afrodite, la quale nella religione greca rappresenta la dea della bellezza, dell'amore, della generazione e della primavera. L'aprile piovoso che fa il maggio grazioso, "Aprile, aprile - fa quello che vuole" - Vecchia saggezza contadina legata al tempo.

Sin dal XVI secolo, in Europa è stata dimostrata l'usanza di celebrare uno scherzo del pesce d'aprile il 1 del mese “mandando la gente ad aprile” con uno scherzo più o meno crudo o una storia di bugie. Da qui provengono i seguenti due proverbi:

"Il primo aprile mandi il matto dove vuoi."

"Ad aprile, tutti fanno quello che vogliono".

Pagina FB - Astrologia di Platone



www.astrologiadiplatone.com



ARIETE

Dal 21 marzo al 20 aprile

DENARO E LAVORO. Sebbene colleghi o compagni di studi non collaborano, abbiate fiducia in voi stessi, siete sulla strada giusta. La vostra determinazione, alla lunga, contagerà anche le persone più reticenti nonostante qualche critica sollevata da parte di chi soffre di gelosia e, soprattutto, convincerà coloro che veramente contano. Non perdete la giusta motivazione che vi dà la carica e riflettete prima di agire.

AMORE E ARMONIA. Rapporti originali e nuove relazioni, nella vita di coppia desiderio di cambiamento e amicizie sentimentali. Comunque non è il momento per vivere un amore banale, aprite gli occhi perché c’è una persona dolce e imprevedibile, sebbene diversa rispetto ai vostri sogni, ma più giusta e idonea per voi.

BENESSERE E SALUTE. Il cielo vi riserva una congiuntura favorevole che vi guiderà per un lungo periodo e vi sosterrà nei grandi cambiamenti che desiderate attuare. Fate solo ciò che vi convince ed avrete grandi risultati.

LEONE

Dal 23 luglio al 23 agosto

DENARO E LAVORO. Vi direbbe la stessa cosa anche l’uomo che gira con l’organetto e prevede le cose, dato che arriva da un mondo che non è il nostro. Gli astri vi hanno rimesso in sesto ma qualcosa continua ad agire sulla psiche modificando umore e comportamento. Facile dettare i ritmi all’esistente senza subirli. Conduce al buon esito, migliora il prodotto, consente di raggiungere il buon punteggio. Siete voi a dettare i ritmi all’esistente senza subirli, e lo conferma anche il misterioso personaggio che gira per il quartiere con il suo organetto…

AMORE E ARMONIA. La vita a due si carica di colore e di allegria. Percezioni intense, rinnovamenti radicali nella coppia e per i single incontri interessanti ed originali.

BENESSERE E SALUTE. La maniera migliore per restare in salute è di mangiare quello che non si vuole, bere quello che non ci piace e fare ciò che si preferirebbe evitare. Yoga e Pilates per distendere i muscoli.

SAGITTARIO

Dal 23 novembre al 21 dicembre

DENARO E LAVORO. Ci vuole una mano decisa per sistemare una situazione piuttosto complicata. Prestate particolare precauzione con alcuni colleghi poco affidabili che vorrebbero darvi una mano ma non riescono a farlo. La fiducia in sé stessi è una bella cosa, ma non quando diventa eccessiva, dovrete seguire passo dopo passo, il percorso che avete ben chiaro in testa. Forti stimoli al cambiamento ma ricordatevi che chi lascia la strada vecchia per la nuova, non sempre sa cosa trova…

AMORE E ARMONIA. Bellissima intesa da non rovinare con troppe riflessioni, state vivendo un momento di armonia con tanta voglia di coccole e di tenerezza.

BENESSERE E SALUTE. Contate sulla lucidità per stare con i piedi per terra. Tante idee per la testa vi spingono ad azioni impulsive, evitate le situazioni troppo rischiose, coordinate con calma i vostri progetti e ritagliate lo spazio necessario da dedicare al vostro tempo libero.

TORO

Dal 21 aprile al 20 maggio DENARO E LAVORO. Progetti e idee brillanti…le persone che gestiscono la vostra attività lavorativa si preoccupano personalmente di confutare eventuali critiche mentre i colleghi, risolvono alcuni intoppi che non avevate previsto. Qualche mugugno e un po’ di malcontento sono possibili in questo periodo, ma la spinta che vi sospinge verso la strada dell’affermazione, è sempre forte e stimolante. AMORE E ARMONIA. La gelosia può fare danni molto importanti, soprattutto se non è giustificata e se diventa un’ossessione inoltre, la vostra attitudine a non mostrare i sentimenti, genera malintesi che in questo momento sarebbe meglio evitare. Cercate di sciogliervi un po’ e lasciare perdere dettagli insignificanti, collaborare è più bello e interessante rispetto al competere. BENESSERE E SALUTE. Vi sentite, e siete, in ottima forma continuate così, disco verde ai carboidrati ma con moderazione. Proteggetevi dagli sbalzi di temperatura, assumete un cucchiaino di polline al mattino e rammentate che il bere acqua la mattina, è già mezza medicina… VERGINE

Dal 24 agosto al 22 settembre DENARO E LAVORO. Vi rifiutate di eseguire qualsiasi compito senza averlo prima ben capito e ragionato ma i vostri dubbi possono e riescono far riflettere i superiori o i clienti, evitando loro banali errori di giudizio e apprezzare il vostro pacato ragionamento. Non retrocedete davanti ad un ostacolo all’apparenza difficile, cambiate semplicemente rotta per aggirarlo. Periodo tendenzialmente sereno per l’economia e le finanze. Potete concedervi qualche sfizio magari una mini vacanza o un acquisto da lungo desiderato. AMORE E ARMONIA. Maliziose tentazioni….il desiderio di emozioni si arricchisce di sensuale e insaziabile trasgressione, cercate però di non riscoprirvi troppo “farfalloni”. Potreste facilmente cadere tra le braccia di persone, che è molto meglio lasciare dove si trovano. BENESSERE E SALUTE. Bisogna aver cura del nostro corpo e ricordarsi che è l’unico posto in cui possiamo e dobbiamo ….vivere! Toglietevi di torno senza indugio, alcuni parenti o presunti amici, troppo impiccioni e ritroverete equilibrio e armonia.

CAPRICORNO

Dal 22 dicembre al 20 gennaio

DENARO E LAVORO. Per far girare la gestione degli impegni per il verso giusto dovrete ignorare i pettegolezzi maliziosi dettati dalla stupidità dell’invidia. Non sottovalutate l’opposizione di qualcuno che non condivide il vostro punto di vista. Il lavoro nobilita l’animo, ma occorre raggiungere un importante traguardo: non lavorare esclusivamente per i soldi ma per vivere la vita che avete sempre sognato.

AMORE E ARMONIA. Ci sono litigi che portano il rapporto su un piano più alto, per ritrovare la giusta dimensione conviene affidarsi al partner o alla persona amata. Momento di contrasti nella coppia però in famiglia le cose vanno decisamente meglio.

BENESSERE E SALUTE. Un’idea particolarmente ambiziosa risucchia le vostre energie prosciugando le riserve, sarebbe meglio regalarvi, appena potrete, una vacanza spensierata e stimolante, all’insegna di piccoli eccessi anche di tipo alimentare.

GEMELLI

Dal 21 maggio al 21 giugno

DENARO E LAVORO. Piantate nella vostra mente i semi dell’aspettativa e coltivate pensieri che anticipino la realizzazione dei vostri obiettivi. Se crederete in voi stessi come persone in grado di superare tutti gli ostacoli e le debolezze, e sarete sagaci ed intelligenti, unendo le vostre forze con quelle dei colleghi, raggiungerete risultati notevoli e traguardi, inizialmente inimmaginabili. Una nuova proposta, che sta per arrivarvi, è molto allettante, ma un po’ vi spaventa, riflettete adeguatamente e poi non esitate!

AMORE E ARMONIA. Lasciate guidarvi dall’istinto ma fate attenzione perché le stelle si comporteranno come un uragano e spazzeranno via tutto ciò che è finto e finito, solo il sentimento sincero…sopravvivrà!

BENESSERE E SALUTE. Alcuni improvvisi cambiamenti di programma possono creare qualche malessere che si può prevenire concedendovi brevi ma frequenti intervalli di relax. Non pensate solo e sempre al lavoro e ai doveri!

BILANCIA

Dal 23 settembre al 22 ottobre

DENARO E LAVORO. La preoccupazione logora il presente e non vi lascia vivere con tranquillità. Non sapete che quello che vi tocca una volta si ripete? Che come si è reagito una volta, si reagisce sempre? Non è mica per caso che ci si può mettere nei guai e ricascarci. Perché accanirsi a soffrire su un’incertezza, quando la preoccupazione riguarda il futuro imperscrutabile e si riconduce inevitabilmente al nostro destino. Prestate attenzione al vostro comportamento, un’opposizione frontale potrebbe risultare nociva e, qualora i contrattempi incalzassero, non accanitevi a voler ottenere subito un risultato, ma piuttosto cercate di trovare delle soluzioni diverse.

AMORE E ARMONIA. Un incontro imprevisto vi mostrerà i pregi di una persona, sorprendendovi piacevolmente.

BENESSERE E SALUTE. Modificate l’attitudine alla sedentarietà, non dovete impigrirvi eccessivamente. Se continuate a pensare di non aver tempo per gli esercizi fisici e la ginnastica dovrete, presto o tardi, trovare tempo per le malattie.

ACQUARIO

Dal 21 gennaio al 19 febbraio

DENARO E LAVORO. Energie contrastanti vi fanno oscillare tra entusiasmo e sconforto, è meglio terminare tutto quello che avete in sospeso e vi verranno nuove ed ottime idee per rinnovare e incrementare la vostra attività. È tempo di investimenti oculati e vincenti ripensando agli errori del passato, dal lato finanziario si prospetta un periodo opaco seppur con qualche novità positiva, forse una piccola vincita o un’entrata non preventivata. Sono possibili nuovi incontri forieri di buone occasioni, che poi si realizzeranno nel prossimo futuro.

AMORE E ARMONIA. Cercate di non ripetere sempre lo stesso errore con una persona che si sta interessando a voi. Serenità in famiglia e grande passione nella coppia ben affiatata.

BENESSERE E SALUTE. Periodo caratterizzato da grande energia vitale, siete in piena forma per affrontare tutti i cambiamenti che desiderate da tempo, sta solo a voi a decidervi. Evitate decisioni impulsive e spostamenti faticosi che potrebbero ostacolare un progetto. Una persona che intendevate convincere si dimostra molto testarda, ma troverete comunque la maniera per aiutarla e ne sarete molto soddisfatti.

CANCRO

Dal 22 giugno al 22 luglio

DENARO E LAVORO. Buon periodo per perfezionare gli obiettivi che vi siete posti per il futuro professionale. L’ottimismo e l’entusiasmo vi permetteranno di sfidare il destino con successo ma bisogna concludere i preparativi e mirare al risultato che per voi è chiaro….e per gli altri? Conservate l’attuale grinta per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Proponete progetti innovativi e creativi per ricevere, quale controparte, vere e proprie trasformazioni e guadagni insperati.

AMORE E ARMONIA. Avete fascino e intraprendenza, sarà un periodo colmo di bellissimi momenti su tutti i fronti dell’amore nonostante vi faccia un po’ difetto la tenerezza combinata alla tendenza ad assumere atteggiamenti che possono offendere il partner. BENESSERE E SALUTE. Energia e gioia di vivere a massimi livelli complici i buoni aspetti astrali, ma non trascurate una faccenda pratica. Nello svago siete organizzati e metodici. Troppo? Evitate i formaggi e abbondate con la soia, senza tralasciare un controllo medico che continuate a rimandare.

SCORPIONE

Dal 23 ottobre al 22 novembre

DENARO E LAVORO. Quando osate dire ciò che pensate, ottenete l’approvazione di chi vi sta intorno. Attenzione ad un banale imprevisto che ingarbuglia quanto sembrava ben programmato. Preferite la prudenza ad un eccesso di iniziativa, la “situazione” astrale non è ottimale, meglio temporeggiare nella speranza che le cose migliorino presto. Talvolta i soldi ed il successo derivano non soltanto dalla propria abilità ed esperienza ma dal “sesto senso” condito con un pizzico di buona sorte, alla quale bisogna esser pronti a “spalancare” le porte.

AMORE E ARMONIA. Bello è l'amore quando si concede di sua propria e spontanea volontà ma per coltivare un vero sentimento, serve tanto cervello. State attraversando una fase appagante in cui i single potranno fare un incontro decisivo mentre per chi è ancora in cerca dell’anima gemella, si apre una fase di conquista e si preannunciano incontri piacevoli. Non indugiate a fare il primo passo.

BENESSERE E SALUTE. Una malattia, vostra o di qualche famigliare, vi tormenta causandovi sbalzi di umore al limite della depressione.

PESCI

Dal 20 febbraio al 20 marzo

DENARO E LAVORO. Qualche piccolo adattamento che si è reso necessario, ma finalmente i vostri piani sono accettati. Risolta l’emergenza, ora avete il tempo per polemizzare sul ruolo svolto da qualche collega. Avrete diverse occasioni per intraprendere buoni affari o consolidare quelli esistenti e, se deciderete di lanciarvi, rammentate che un’attività iniziata adesso, sarà costruita su solide basi. Saranno necessari dei chiarimenti, dovrete scoprire le vostre carte prima che si creino malintesi irreversibili.

AMORE E ARMONIA. Percezioni intense e volontà di cambiamenti, il desiderio di rinnovamento contrasta con la voglia di dolcezza e stabilità affettiva.

BENESSERE E SALUTE. Nonostante i “ruggiti” volete essere ben accolti. Meglio rischiare oppure starvene buoni a riflettere? Questo il dilemma, su cui tenderete a crogiolarvi, sia nel lavoro sia in famiglia. Frutta e verdure vi aiuteranno, cure estetiche o di benessere oltre alla piscina o un’attività sportiva, daranno il tocco magico. Lo stesso Napoleone sosteneva che "Acqua, aria e pulizia” erano i migliori articoli della sua farmacia.

Pagina FB - Astrologia di Platone



www.astrologiadiplatone.com

Pagina FB - Astrologia di Platone

www.astrologiadiplatone.com