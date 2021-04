Analisi della concorrenza: un aiuto arriva dalla competitive intelligence

Sono sempre di più le aziende che, al fine di incrementare il proprio business e concepire strategie di marketing vincenti, decidono di ricorrere all’analisi della concorrenza.

Per disporre di informazioni utili, capaci di rafforzare il proprio posizionamento di mercato, è necessario affidarsi a realtà in grado di comprendere e lavorare con i big data grazie anche all’ausilio di risorse innovative. Un esempio virtuoso è Central Marketing Intelligence che si avvale di software di competitive intelligence per fornire informazioni azionabili ai propri clienti.

Attraverso questo metodo di analisi è possibile ricavare dati utili direttamente dal web, sfruttando i cosiddetti big data (per maggiori informazioni visita la pagina www.centralmarketingintelligence.it/analisi-della-concorrenza-cmi/ ).





Si parte dalla pianificazione

Come primo passo i professionisti dell'analisi si interfacciano con l'azienda che richiede supporto per comprendere appieno quali siano le necessità e gli obiettivi da conseguire. Le alternative sono plurime e focalizzando l’attenzione sul prodotto si può richiedere un’analisi di competitive intelligence per produrre qualcosa di nuovo da lanciare sul mercato, oppure per ravvivare un prodotto già esistente e quindi aumentare gli introiti o ancora semplicemente per correggere criticità e renderlo di nuovo interessante.

Proprio dalla concorrenza si possono estrapolare tutti i megadati necessari per capire le aspettative degli utilizzatori e le critiche che muovono verso il proprio prodotto o qualcosa di simile fatto dalla concorrenza. Ne esce così un'analisi approfondita che consente di approdare a risultati del tutto originali.

In seconda battuta si dovranno individuare tutti i canali nei quali ricercare queste informazioni, evitando di affidarsi alle classiche indagini di mercato telefoniche (spesso lunghe e inefficienti perché rischiano di orientare la risposta), ma prediligendo i canali web che possono davvero fornire suggerimenti preziosi e soprattutto spontanei.







La ricerca dei big data

L'analisi della concorrenza individua i principali brand rappresentativi di quello specifico prodotto. Analizzando le tendenze sui più noti motori di ricerca si possono scoprire, innanzitutto, quali parole chiave e quali marchi risultino più popolari e quindi tra i primi posti nella SERP.

Se necessario si procede a un'ulteriore scrematura per concentrarsi solo su quelli maggiormente oggetto di discussione, cominciando a verificare l'indice di gradimento attraverso siti, portali e blog.

Persino sugli e-commerce si possono trovare big data importanti come il livello di traffico dell'utenza e le recensioni. Un fattore determinante è riuscire a scindere le visite occasionali e veloci ai siti da quelle che invece hanno portato una reale conversione che possono tramutarsi in contatto o in acquisto.

Ulteriore fonte indispensabile sono i social network. La concorrenza può avere pagine dedicate o discussioni attive dalle quali possiamo attingere commenti e tendenze. Infatti un post o una foto che divengono popolari e persino un influencer su Youtube possono fare la differenza mostrando o parlando di un brand. Per questo che la fase di listening, ovvero di ascolto attivo, è tra le più importanti in assoluto.

Si può verificare anche quanto successo abbia riscosso una campagna pubblicitaria, individuando sia i punti di forza che quelli di debolezza, per cercare di emularne il successo o per evitare il proprio "flop".







Come sfruttare la competitive intelligence

Una volta in possesso di tutti i dati necessari la competitive intelligence li elaborerà in maniera tale da portare solo vantaggi. Lo scopo è implementare i punti di forza dei concorrenti ed eliminare gli errori nella propria strategia. Su queste considerazioni si potrebbe anche creare un prodotto unico nel suo genere, oppure ci si orienterà a ottimizzare un prodotto già esistente.

I rumors del web sono irrinunciabili per comprendere quali siano le eventuali lacune da correggere. La finalità è di individuare la nicchia giusta in cui collocarsi con la prerogativa di colmare quei deficit che percepisce negativi il target di riferimento.

In tal senso l'ascolto attivo da attuarsi successivamente al lancio sul mercato sarà altrettanto determinante per comprendere il posizionamento della propria creazione sul mercato rispetto ai competitors. Un processo circolare di continua analisi e monitoraggio che permette di conoscere e agire guidati dai dati.